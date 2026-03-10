Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό - Λιποθύμησε η πρόεδρος της έδρας

Διεκόπη σήμερα η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για τα Τέμπη λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας.

Όπως ανέφερε το Mega, κατά την εξέλιξη εξέτασης ειδικού μάρτυρα, η πρόεδρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και, ενώ ζήτησε να διακοπεί για λίγο η εκδίκαση, λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου. Πριν από το περιστατικό, δικηγόροι συγγενών των θυμάτων υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να λάβουν αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται μέσα στους υπολογιστές και τους σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν χθες.