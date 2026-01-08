Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες στον Γιώργο Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Μεταξύ των ατόμων που θέλησαν να τιμήσουν τον Γιώργο Παπαδάκη είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικείοι του ετοίμασαν μια τελετή σε αίθουσα όπου θα προβάλλονται στιγμιότυπα από τη ζωή του.

Η οικογένεια έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στο «Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία και στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Λίγη ώρα αργότερα, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έφτασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας πήγαν ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

Στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη πήγε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πολυετής καριέρα στην τηλεόραση και το «Καλημέρα Ελλάδα»

Η επαγγελματική του πορεία του Γιώργου Παπαδάκη στα μέσα ενημέρωσης ξεκίνησε από τον έντυπο Τύπο, ωστόσο γρήγορα τον κέρδισε ο τηλεοπτικός φακός.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε τη δεκαετία του ’80 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΤ1, μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Η καθοριστική στιγμή στην καριέρα του ήρθε το 1992, με την έναρξη της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1.

Η εκπομπή εξελίχθηκε γρήγορα σε σταθερό θεσμό της πρωινής ενημέρωσης και σε καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο Γιώργος Παπαδάκης παρέμεινε στο τιμόνι της για σχεδόν 3,5 δεκαετίες.

Η εκπομπή από το 2011 έως το 2015 μετονομάστηκε σε «Πρωινό ANT1», ωστόσο με δική του επιθυμία, η εκπομπή επέστρεψε στον ιστορικό της τίτλο.

Η επίσημη πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1992, όταν ο Παπαδάκης καλημέρισε για πρώτη φορά το τηλεοπτικό κοινό. Από τότε, η εκπομπή ταυτίστηκε με την αξιόπιστη ενημέρωση και την ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα.

Η αυλαία έπεσε στις 4 Ιουλίου του 2025 με τον Γιώργο Παπαδάκη να αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό.