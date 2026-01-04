Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Ελληνίδας που έχασε τη ζωή της στο Κραν Μοντανά

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την περασμένη Παρασκευή έγινε γνωστό πως μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκεται μια 15χρονη Ελληνίδα, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας η οποία είχε πάει στο μπαρ το βράδυ μαζί με τρεις φίλες της.

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν τα σαράντα θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας Ιταλο-εμιρατιανός, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.