Ταξί: Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία στην Αττική

Συνεχίζουν και σήμερα Πέμπτη, για τρίτη ημέρα, την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να τους επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.