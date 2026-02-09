Σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλικάκος επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, μεταφέροντας δύο καίρια ερωτήματα που διατύπωσε ο Νίκος Πλακιάς σχετικά με τα σενάρια περί παράνομου φορτίου και αμφισβητούμενων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Αυτούσια η ανάρτηση του Δ. Αλικάκου:

«ΤΕΜΠΗ – Πλακιάς - Δύο αμείλικτα ερωτήματα.

Ο Nikos Plakias έθεσε σήμερα, υπό τη μορφή απορίας, δυο αμείλικτα ερωτήματα προς όσους απόμειναν να υποστηρίζουν την εκδοχή του ξυλολίου, του παράνομου φορτίου και των πλαστών (ή ανύπαρκτων) βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Δυο ερωτήματα που ξεγυμνώνουν την άγνοια και την υποκρισία πολλών.

Ένα.

→ Γιατί ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εγκληματολογικού, αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο;

Δύο.

→ Γιατί ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε;

Ερωτήματα τετράγωνης λογικής που όσοι παρακολουθούν την υπόθεση από κοντά (και όχι ως τουρίστες) χωρίς εμμονές και ιδεοληψίες, γνωρίζουν τις απαντήσεις:

Ένα: Γιατί έπεσαν σε πλάνη και είναι τρομερά δύσκολη η παραδοχή.

Δύο: Γιατί ήξεραν την αλήθεια, αλλά εκμεταλλεύτηκαν την τραγωδία για προσωπικό όφελος και πολιτικό παιχνίδι (ψήφους).

(Όσοι ανήκουν στην 2η κατηγορία υπήρξαν (είναι) αδίστακτοι και ανήθικοι. Έπαιξαν με νεκρούς.)»