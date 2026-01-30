Σύνοδος Πρυτάνεων: Ένταση και τέσσερις προσαγωγές στην Αγριά (vid)

Αποχώρησαν μετά το επεισόδιο έντασης με τις κρότου – λάμψης οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Αγριά όπου στο ξενοδοχείο Vasis Resort βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος των Πρυτάνεων παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα thenewspaper.gr, στο πλαίσιο της επιχείρησης ασφαλείας, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις προσαγωγές, ενώ ο δρόμος προς το Πήλιο παραμένει κλειστός για τη διέλευση της υπουργού.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της συνόδου και στον έλεγχο της πρόσβασης των πολιτών, αλλά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φοιτητές και συλλόγους της περιοχής.

Ομάδα φοιτητών από Βόλο και Θεσσαλονίκη προσπάθησε να προσεγγίσει το ξενοδοχείο για να καταθέσει υπόμνημα με τα αιτήματά της, ωστόσο η πρόσβαση απαγορεύτηκε αυστηρά.

Οι διαδηλωτές βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από τον χώρο της συνόδου.

Όταν οι φοιτητές επιχείρησαν να πλησιάσουν περισσότερο, για να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, η αστυνομία προχώρησε στη ρίψη κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, προκαλώντας αναστάτωση και στιγμές έντασης.