Συνεργασία ΕΚΠΑ και Χάρβαρντ σε εντατικό αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών για την κλινική επιδημιολογία

Το πρόγραμμα Εντατικού Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «CLINICAL EPIDEMIOLOGY: FROM THEORY TO APPLICATION», ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας των Πανεπιστημίων Harvard και ΕΚΠΑ, το οποίο αφορά τη συνεργασία των Τμημάτων Επιδημιολογίας του T.H. Chan School of Public Health και Ιατρικής Σχολής των δύο Πανεπιστημίων.

Αυτό οδηγεί στην απονομή Βεβαίωσης (Certificate), θα πραγματοποιηθεί στις 13-17 Οκτωβρίου 2025 στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, με διδάσκοντες τους Διευθυντές των Τμημάτων Επιδημιολογίας των δύο Πανεπιστημίων.

Στο πρόγραμμα δεκτοί γίνονται έως και 32 μεταπτυχιακοί φοιτητές (φοιτητές ΠΜΣ ή υποψήφιοι διδάκτορες) Σχολών Επιστημών Υγείας (ενδεικτικά Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικού και Νοσηλευτικής), με βασικό πτυχίο βιοϊατρικών επιστημών.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται ως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.000 ευρώ.