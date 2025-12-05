Κακοκαιρία Byron

Συνεδρίασε πριν από λίγο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας Byron που βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξακολουθούν να είναι σοβαρά, σε πολλά σημεία, ειδικά στην Αττική.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων, καθώς και άλλοι δρόμοι στην περιοχή και τη Νέα Πέραμο.

Επιπλέον, στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων, από τα διόδια της Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην Ανατολική Αττική γι' αυτό έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας οι ιρλανδικές διαβάσεις στο Κορωπί, στη Βραυρώνα και τη Λεωφόρο Λαυρίου.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τη συνεδρίαση της οποίας συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα. Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για εννέα περιφέρειες, που εκδόθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στην Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Έσπασε αγωγός ύδρευσης στη Μάνδρα- Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Τα προβλήματα συνεχίζονται στη Μάνδρα, καθώς έσπασε αγωγός ύδρευσης και άνοιξε τρύπα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Συνεργείο έχει μεταβεί προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά, ωστόσο υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει: «Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα, προέκυψε έκτακτη βλάβη σε αγωγό ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Μάνδρας σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, από τις 11:30 μέχρι νεοτέρας».

Πηγή:ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Από τον δήμο επισημαίνουν πως η διακοπή θα έχει επίπτωση κυρίως στην κεντρική αγορά Μάνδρας και η ανακοίνωση προσθέτει: «Τα τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη φτάσει στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και εργάζονται με στόχο την ταχεία επαναφορά της παροχής νερού.

Ζητείται από τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο δήμος ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης».

Πλημμύρες στους δρόμους της Αττικής

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Για απεγκλωβισμούς πολιτών και απομάκρυνση αντικειμένων από τους πλημμυρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, επενέβησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, από τις 05.30 το πρωί δέχτηκε συνολικά 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στους δρόμους.

Οι 33 κλήσεις ήταν για παροχή βοήθειας σε πολίτες, σε αυτοκίνητα και σπίτια, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 12 απεγκλωβισμοί.

ℹ️ Από τις 05:30 το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής έχει δεχθεί 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στο δρόμο, καθώς και 33 κλήσεις για παροχή #βοήθειας-απεγκλωβισμούς.



👮‍♀️👮 Οι αστυνομικοί των πληρωμάτων που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές προχώρησαν σε… pic.twitter.com/1Aq4UKDp1Y — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 5, 2025

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει κληθεί για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα.

Προβλήματα στο Κερατσίνι, Πηγή: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Χαρακτηριστικό βίντεο το παρακάτω βίντεο από τον Άλιμο που δείχνει αυτοκίνητα να επιπλέουν στο νερό.

Ενώ ποτάμια έγινα οι δρόμοι και στον Νέο Κόσμο.

Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση στην Ερέτρια, την Αυλίδα και τα Οινόφυτα στην Εύβοια, με δρόμους, επιχειρήσεις και κατοικίες να πλημμυρίζουν μέσα σε λίγες ώρες.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε πολλές περιοχές. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 23 κλήσεις για παρεμβάσεις σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινοφύτα.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται στα μετεωρολογικά δεδομένα: Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής έφτασε τα 110 χιλιοστά στο Ληλάντιο πεδίο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μεγάλες καταιγίδες. Η πρόσκαιρη ύφεση που καταγράφεται αυτήν την ώρα επιτρέπει στα συνεργεία να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά. Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Μπαράζ 112 στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, τη Φθιότιδα και την Ελευσίνα

Μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων - Ποντιακά Ελευσίνας καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Κάτοικος της Ελευσίνας καταγράφει την εικόνα της περιοχής γύρω από τον ποταμό Σαραντάπορο.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων - Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ήχησε το προειδοποιητικό μήνυμα 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι το πρωί του Σαββάτου στην Καρδίτσα. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπς μετακινήσεις και τους υπόγειους χώρους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Την ίδια ώρα, μήνυμα του 112 ήχησε και στην Φθιώτιδα, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι το πρωί του Σαββάτου και τους καλεί να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τους υπόγειους χώρους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Μήνυμα από το 112, στο μεταξύ, προειδοποιεί τους κατοίκους στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί. «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους», καταλήγει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση των φερτών υλικών στους πλημμυρισμένους δρόμους από τα συνεργεία της Αττικής

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής αγωνίζεται με κάθε μέσο και με όλο τον διαθέσιμο μηχανικό εξοπλισμό- ο οποίος ήδη έχει εξαντληθεί και ενισχύεται και από άλλες πηγές- προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες στην Αττική.

Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, επικεφαλής του συντονιστικού σχηματισμού, μαζί με όλους τους αντιπεριφερειάρχες, το προσωπικό και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, επιχειρούσαν όλη τη νύχτα στα σημεία που δοκιμάζονταν προκειμένου να αποτρέψουν κινδύνους από τα πλημμυρικά φαινόμενα σε υποδομές, περιουσίες και ζωές.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ρέμα-χείμαρρο της λεκάνης του Θριασίου με εκβολές στον κόλπο της Ελευσίνας, για τον οποίο η Περιφέρεια Αττικής έχει δημοπρατήσει μελέτη για την οριοθέτηση, διευθέτηση και τα έργα ανάσχεσης των υδάτων του, ενώ πρόσφατα καθαρίστηκε από τα συνεργεία της Περιφέρειας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους της Δυτικής Αττικής και κυρίως στη Μάνδρα, όπου διεκόπη η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, ενώ στη νέα Εθνική Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία και στην Ανατολική Αττική. Η Αστυνομία προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας σε ιρλανδικές διαβάσεις, όπου υπήρχε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στην παλαια Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του πρατηρίου καυσίμων Cyclon στην περιοχή της Μάνδρας

Στην οδό Β. Μοίρα από το ύψος της Στρ. Δεληγιάννη στην περιοχή της Μάνδρας

Στην οδό Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, ρεύμα κυκλοφορίας για τα φέρι μποτ στην περιοχή Νέα Πέραμος

Στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στο Κορωπί

Στην οδό Αρχιμηδους από το ύψος της Λ. Βάρης-Κορωπίου στο Κορωπί

Στην Ιρλανδική διάβαση Βαράμπα στο ύψος του καταστήματος KWABA στο Μαρκόπουλο

Στην Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης

Στην Ιρλανδική διάβαση Οβριόκαστρο, είσοδος από Λ. Λαυρίου

Παράλληλα συνεχίζουν να ισχύουν οι διακοπές κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς:

Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση

Τέλος αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Σοβαρά⚠️ πλημμυρικά φαινόμενα στη νέα Πέραμο



Καμιά άσκοπη μετακίνηση σε νέα Πέραμο Μάνδρα Μέγαρα pic.twitter.com/9K6ji0b56b — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σε δυτική και βόρεια Αττική καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως το σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Αττική και σε 11 δήμους της χώρας

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας. Παράλληλα, από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά.

Κακοκαιρία στην Αθήνα - Πηγή: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά, τα σχολεία είναι κλειστά στους ακόλουθους νομούς και δήμους, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Νομός Αττικής

Νομός Μαγνησίας

Νομός Ευβοιας

Δήμος Χακιδέων

Δήμος Ερέτριας

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας

Δήμος Σκύρου

Νομός Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων

Δήμος Ορχομενού

Δήμος Τανάγρας

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς.

Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης του καιρού και των έντονων φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, τα οποία κρίθηκε ότι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών και προσωπικού.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.