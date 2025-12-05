Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους και νέα μπλόκα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, καθώς νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και τα υπάρχοντα ενισχύονται, τη στιγμή που μόνο στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Την ίδια ώρα, με μπάλες αχύρου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Εορδαίας αποκλείουν το δρόμο στον Φιλώτα Αμυνταίου.

1,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών και έως το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν πάνω από 1,2 δισ. στον αγροτικό κόσμο.

Ο Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και με τη θεσμοθέτηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και τις μειώσεις στον ΦΠΑ στα αγροεφόδια, ενώ αναφέρθηκε και στο φθηνό αγροτικό ρεύμα που ζητούν μετ’ επιτάσεως οι αγρότες.

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

Αγρότες της Κάτω Αχαΐας με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να πάνε στα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, συνάντησαν όμως μπλόκο της αστυνομίας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Το βράδυ επιχείρησαν να ανέβουν στο νέο αυτοκινητόδρομο αλλά και πάλι τους ανέκοψε η αστυνομία.

Για περίπου μιάμιση ώρα κάθε μέρα οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ τα παρατεταγμένα τρακτέρ είναι περίπου 300. Οι αγρότες στόλισαν και Χριστουγεννιάτικο δέντρο νωρίτερα στέλνοντας μήνυμα ότι εκεί θα κάνουν γιορτές, ενώ ετοιμάζουν και νέα μπλόκα.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έμεινε ανοιχτό την Πέμπτη καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να μην το κλείσουν λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Από την Παρασκευή στήνονται νέα μπλόκα στο νομό Θεσσαλονίκης. Αγρότες της Ανατ. Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ αγρότες της Πιερίας θα βγουν με τα τρακτέρ τους στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης.

Το Σάββατο, αγρότες από το Λαγκαδά και το Δρυμό θα βρεθούν στον κόμβο Δερβενίου (έξοδος Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη),

Στη Θεσσαλία

Aφού κινήθηκαν από το μπλόκο της Νίκαιας και από το μπλόκο της Καρδίτσας μέσα στο κέντρο της πόλης, οι Θεσσαλοί αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους και δηλώνουν αμετακίνητοι με 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα τους.

Στο Κιάτο

Στο Κιάτο έφτασε η πορεία των αυτοκινητιστών ταξί από την Αθήνα, προκειμένου να ενωθούν με το μπλόκο των αγροτών που βρίσκεται στον κόμβο της περιοχής.

Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Αρχικά είχαν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και αύριο. Ωστόσο, νωρίς το βράδυ αποχώρησαν από το σημείο, ενώ παράλληλα αναίρεσαν και την αρχική τους απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων, δεδομένου ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν θέλουν να επιβαρύνουν το επιβατικό κοινό κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.