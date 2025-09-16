Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στον Ρέντη (vid)
Screen grab by FB/Πυρκαγια Ενημερωση
16/09/2025 • 17:39
Ελλάδα
Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα και σε ξερά χόρτα στην οδό Θηβών, στα όρια του Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της Νίκαιας.

Πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το λιμάνι του Πειραιά.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΡΕΝΤΗΣ
