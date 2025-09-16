Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στον Ρέντη (vid)

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα και σε ξερά χόρτα στην οδό Θηβών, στα όρια του Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της Νίκαιας.
Πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το λιμάνι του Πειραιά.
