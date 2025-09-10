Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά - 23 τραυματίες, έρευνες για τα αίτια του τροχαίου (pics&vid)

Τροχαίο σημειώθηκε στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο αστικό λεωφορείο της γραμμής 040 επί της οδού Μικράς Ασίας, στη στάση «Εστία Ναυτικών».

Πλάνα από το σημείο του τροχαίου στον Πειραιά pic.twitter.com/zmoABFfyC6 — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) September 10, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραμ προσέκρουσε στην πίσω πλευρά του λεωφορείου, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες που οδήγησαν στο τροχαίο, οι οποίες ακόμα διερευνώνται.

Συνολικά τραυματίστηκαν 23 άτομα. Ειδικότερα, 17 ελαφρά τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» και 1 ανήλικο παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Το συμβάν σημειώθηκε στην Οδό Μικράς Ασίας πριν την έξοδο για την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Λόγω του ατυχήματος, στην οδό Μικράς Ασίας η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ:

Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεώτερη ενημέρωση.

ΣΤΑΣΥ: Ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι ο οδηγός του τραμ, «ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο» ενώ πριν τη σύγκρουση «τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης». Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά» διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά» διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.