Στους δρόμους τα τρακτέρ: Αγροτικά μπλόκα στη Θεσσαλία - Αποφασισμένοι δηλώνουν οι αγρότες (pics&vids)

Τον δρόμο για τα μπλόκα έχουν πάρει σήμερα Κυριακή οι αγρότες στη Θεσσαλία αλλά και άλλες πόλεις της χώρας. Στην Καρδίτσα από το μεσημέρι κατευθύνονται με τα τρακτέρ τους στον Ε65, ανοίγοντας τον «χορό» των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ διασχίζουν την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Λάρισας, ενώ την πομπή ακολουθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται σήμερα στη 1 το μεσημέρι να παραταχθούν τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και σύμφωνα με τον πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, έχουν σκοπό να βγουν στην Εθνική Οδό και να την καταλάβουν.

Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη ενώ για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης, αναφέρει το thesspost.

Σημειώνεται ότι σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις κάνουν οι αγρότες και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως Κομοτηνή και Ημαθία.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών