Εμπρησμός στα Συχαινά

Στο δικαστικό μέγαρο Πατρών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα, προσήχθησαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας. Αναμένεται να έρθει και ο τρίτος συλληφθείς που εξετάζεται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, οι δύο πρώτοι, ηλικίας 27 και 19 ετών, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια αποδοκιμαζόμενοι έντονα και προπηλακιζόμενοι από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο.

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο ένας είναι ένας 19χρονος ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την ίδια φωτιά, 27χρονος δεν παραδέχεται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μία προσαγωγή ατόμου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Ο τρίτος από τους κατηγορουμένους, ένας 25χρονος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα που πρόβαλε η ΕΡΤ διακρίνονται οι τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό στην περιοχή της Πάτρας, ένας εκ των οποίων έχει ομολογήσει, λίγο πριν υπάρξει φωτιά στα σημεία από τα οποία πέρασαν.

Παρομοίως ο ΣΚΑΙ μετέδωσε ότι δύο πρώτοι συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν από βίντεο που απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς, καθώς και μαρτυρίες κατοίκων.

Μία γυναίκα τους είδε πάνω στη μοτοσικλέτα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και πήρε την πινακίδα τους, δίνοντας στη συνέχεια τα στοιχεία στην αστυνομία. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής ότι είδε τον 19χρονο και τον 27χρονο να πετάνε ένα μπουκάλι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο.