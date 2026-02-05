Τραγωδία στη Χίο

Οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος που έγινε στα ανοιχτά της Χίου και κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 25 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ήδη έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής, ο οποίος σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του λιμενικού, με το δουλεμπορικό.

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Συνεχίζονται οι έρευνες για ανεύρεση επιζώντων

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα «σαρώνουν» την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma, που παίρνει μέρος στις έρευνες κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Ταυτόχρονα, σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβη στη Χίο για τον συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Για το ζήτημα που έχει τεθεί αναφορικά με τη λειτουργία της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού, πηγές του Λιμενικού Σώματος διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.