Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από οξύ έμφραγμα

Πέθανε ο 74χρονος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και στις 17:40 τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Κατά τη διαδρομή του στο νοσοκομείο Λαϊκό του έγινε ΚΑΡΠΑ, ενώ παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί δεν κατέστη δυνατό να τον σώσουν.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος»

Την ανακοίνωση δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας στους οικείου του τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. «Η Ελλάδα πενθεί μαζί τους σήμερα», ανέφερε.

Από το ΕΚΑΒ και το Λαϊκό Νοσοκομείο εκδόθηκε πριν από λίγο η ακόλουθη ανακοίνωση.



Η ανακοίνωση του Ant1

Ο ANT1 με ανακοίνωσή του είπε το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του.

Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε».

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011.

Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025.