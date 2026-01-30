Στο μικροσκόπιο οι οικοδομικές άδειες και η πυρασφάλεια του εργοστασίου της «Βιολάντα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η ποινική τους μεταχείριση θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων από την εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο Βιολάντα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε.

Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια. Εξετάζεται αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανιχνευτές αερίων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η επιχείρηση διέθετε ανιχνευτές. Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στον χώρο οι ανιχνευτές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως.

Επίσης, το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φέρεται να ήταν «αδήλωτο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν αισθητήρες αερίων.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Στο μετξαύ, σήμερα οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη κηδεύεται στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης, στις 11:30 σήμερα τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.