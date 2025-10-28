Επέτειος του «ΟΧΙ»

Με κάθε λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του '40, η Αθήνα θα γιορτάσει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ».

Η πόλη είναι σημαιοστολισμένη, ενώ η μέρα ξεκίνησε με 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ακολούθησε στις 8 το πρωί η επίσημη έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στις 10:40 θα γίνει η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη και ο εορτασμός θα κορυφωθεί στις 11 με τη μεγάλη παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ μπροστά από το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη και ενώπιον της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Στις 17:31 θα γίνει η υποστολή της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία και με τις μαθητικές παρελάσεις θα τιμήσουν την Εθνική Επέτειο οι δήμοι σε όλη τη χώρα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον Δήμο Αθηναίων από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 06:00 και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στον Δήμο Πειραιά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους: