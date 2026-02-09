Στην Οικονομική Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη για την υπόθεση Παναγόπουλου

Στον εισαγγελέα μεταβιβάστηκε το πόρισμα που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, για την υπόθεση Παναγόπουλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, θα ερευνηθεί τι ακριβώς ρόλο είχαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα πέντε ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες και εάν έχουν τελεστεί τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Οικονομική Εισαγγελία αναλαμβάνει πλέον την έρευνα για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ με έξι ελεγχόμενα πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες. Ήδη ο προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για το θέμα και ανέθεσε τη δικογραφία σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ενέργεια η οποία αναμένεται να γίνει είναι να κοινοποιηθεί άμεσα η πράξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων στους ελεγχόμενους, προκειμένου να έχουν το περιθώριο, όπως προβλέπεται από το νόμο, να προσφύγουν για να τρέξει περαιτέρω η έρευνα.

Παράλληλα, σήμερα Δευτέρα, υπήρξε γραπτή δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει γνώση της πράξης δέσμευσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος αναφέρει ότι: «Πόσες ημέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες όλες αυτές τις ημέρες έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησης; Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;».

Με την ανακοίνωση αυτή ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δηλώνει επί της ουσίας αθώος.

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον οικονομικό εισαγγελέα

Υπενθυμίζεται ότι, τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας.

Η εντολή για την έρευνα δόθηκε από τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη στον οποίο διαβιβάστηκε το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η έρευνα της υπόθεσης ανατέθηκε από τον κ. Καψιμάλη σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα υπό τον χαρακτήρα επείγουσας έρευνας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που πρέπει να ερευνηθεί τυχόν διάπραξη τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Ο εισαγγελέας που θα διενεργήσει την έρευνα, θα αναζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, Κτηματολόγιο κ.α., ώστε να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων των προσώπων που εντόπισε η Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό θα ερευνηθούν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλων προϊόντων μεγάλης αξίας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που σύμφωνα με την Αρχή αφορά την πενταετία 2020 έως 2025.

Αντίστοιχα θα αναζητήσει την πορεία των κονδυλίων ελληνικών και ευρωπαϊκών που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν, τα οποία στο πόρισμα Βουρλιώτη προσδιορίζονται σε ποσά που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για τον επίμαχο χρόνο. Αφού ο εισαγγελικός λειτουργός έχει τον πλήρη «χάρτη» κινήσεων χρημάτων, ενεργειών, αναθέσεων, πληρωμών, μεταφορών από τα ελεγχόμενα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εταιρίες που έχουν εμπλοκή, θα τα καλέσει σε εξηγήσεις με τελευταίο που θα κληθεί τον κ. Παναγόπουλο.

Ακολούθως θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης που είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή, μετά από απαγγελία κατηγοριών, είτε θα αρχειοθετηθεί. Η πρώτη κίνηση που θα κάνει η Οικονομική Εισαγγελία άμεσα, είναι να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των εμπλεκομένων, ώστε να ξεκινήσει ο νόμιμος χρόνος της προθεσμίας που έχουν για να προσφύγουν κατά του προσωρινού μέτρου που έχει στόχο να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής τους αποτύπωσης.