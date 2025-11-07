Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο - Ήταν δεμένος με χειροπέδες

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας κυνηγός στα Σκούρτα Βοιωτίας καθώς εντόπισε σε ερημική περιοχή ένα καμένο όχημα με μια σορό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., στο πίσω κάθισμα του οχήματος βρέθηκε απανθρακωμένος ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από περιοχή της Αττικής και είχε πλαστές πινακίδες που βγαίνουν στην Κατερίνη.

Να σημειωθεί πως η φωτιά υπολογίζεται πως έγινε πριν 2-3 μέρες.

Ο απανθρακωμένος άνδρας δεν έχει ταυτοποηθεί ακόμα.

Τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI).