Σητεία: Ημιβυθισμένο το φορτηγό πλοίο «MN Kostas» - Εντολή απομάκρυνσής του στη διαχειρίστρια εταιρεία

Στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, περίπου τρία ναυτικά μίλια δυτικά της άκρας Σίδερος στην Κρήτη, παραμένει ημιβυθισμένο το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS», με σημαία Σιέρα Λεόνε, το οποίο προσάραξε στις 24 Ιουλίου 2025.

Όπως έγινε γνωστό, χθες το πρωί η Λιμενική Αρχή Σητείας ενημερώθηκε ότι το πλοίο παρουσίασε κάθετη κλίση προς τα δεξιά, με την πλώρη να εξακολουθεί να εξέχει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μετά την προσάραξη, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Απαντλήθηκαν όλα τα καύσιμα και τα λιπαντικά, εκφορτώθηκε το φορτίο του πλοίου (γυψόχωμα), ενώ σφραγίστηκαν τα εξαεριστικά και καταμεριστικά σημεία. Στις εργασίες συμμετείχαν ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά πλοία, πλωτοί γερανοί και φορτηγό πλοίο.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα γύρω από το σκάφος, ενώ τέθηκε σε ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός τόσο στην περιοχή της προσάραξης όσο και στο λιμάνι της Σητείας. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Η υπόθεση διερευνάται από το Λιμεναρχείο Σητείας, το οποίο συγκάλεσε τη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9, παράγραφος 7 του Ν. 2881/2001 περί ανέλκυσης ναυαγίων. Η επιτροπή χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο και έκρινε ότι πρέπει να απομακρυνθεί, δεδομένου ότι η θέση και η κατάστασή του συνιστούν σοβαρό ναυτιλιακό κίνδυνο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου έχει ήδη ενημερωθεί και καλείται να προχωρήσει στην απομάκρυνσή του.