Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00. Η απόφαση των αγροτών αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση.

Αν επικρατήσει η λογική της συνεννόησης, έστω και με σαφώς ορισμένες «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα των μπλόκων θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φανεί αν οι αγροτοσυνδικαλιστές επιλέγουν τη συνέχιση της σκληρής γραμμής.

Την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δείχνουν σημάδια υποχώρησης από τις κινητοποιήσεις, μετά το διπλό ραντεβού που είχαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Πλέον, το βάρος των εξελίξεων μεταφέρεται στα μπλόκα. Από τη σημερινή συζήτηση του Συντονιστικού θα φανεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αμετάβλητες.

Στο παρασκήνιο αναμένεται, πάντως, έντονος κύκλος διαβουλεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής στο Μαξίμου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα, τονίζοντας ωστόσο ότι από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα περιθώρια δηλώνοντας πλήρη διαθεσιμότητα για διάλογο.

Η σύσκεψη αυτή θεωρείται η πιο κρίσιμη των κινητοποιήσεων που εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη, με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα να δίνουν το παρών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 35 έως 40 μπλόκα πανελλαδικά.

Στάση αναμονής κρατούν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Στάση αναμονής κρατούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιμένοντας τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Νίκαια της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, μετά τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν στην σύσκεψη, θα ακολουθήσουν συνελεύσεις στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας, ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μέχρι λοιπόν την ώρα των νέων αποφάσεων, θα παραμένουν στα μπλόκα που υπάρχουν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για όγδοη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου παραμένουν στο μπλόκο της γέφυρας του Ευήνου, ενώ συνάδελφοί τους από την Ναυπακτία και την Δωρίδα, που έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Μόρνου, συνεχίζουν τις ενημερωτικές δράσεις.

Ταυτόχρονα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο στην Αμβρακία οδό, ενώ σχεδιάζουν δράσεις στα διόδια του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, καθώς και στο μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι εισήλθαν το βράδυ της Παρασκευής με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στο κέντρο της πόλης του Πύργου.

Πού υπάρχουν αγροτικά μπλόκα

Την ίδια ώρα, τρακτέρ από το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας εισέβαλαν χθες στο κέντρο της Λάρισας και πολιόρκησαν τα γραφεία των «γαλάζιων» βουλευτών του νομού. Στην είσοδο του γραφείου του Χρήστου Καπετάνου, άδειασαν σανό και άχυρα, κι ακολούθως επισκέφθηκαν τα πολιτικά γραφεία του Μάξιμου Χαρακόπουλου και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα.

Στην Εύβοια οι αγρότες έκλεισαν το πρωί της Παρασκευής για δύο ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Όπως αναφέρουν, θα κρατήσουν ανοιχτό το δρόμο για όσους θελήσουν να περάσουν το Σαββατοκύριακο τους στην Εύβοια.

Γ Ανδριανός: Η πόρτα μας είναι ανοιχτή

Σημειώνεται ότι, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Ανδριανός μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί, τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν δοθεί λύσεις σε σειρά προβλημάτων που έχουν τεθεί.

Αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι την Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», είπε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», κατέληξε

