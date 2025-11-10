Σφοδρή κακοκαιρία στην Αττική - Ισχυρές καταιγίδες, κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας (pics&vids)

Στην Αττική έφτασε η κακοκαιρία, έπειτα από το πέρασμά της από Μεγαλόπολη και Κόρινθο, ξεκινώντας από τα Νότια Προάστια και προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στα βόρεια προάστια, έπεσε για λίγο και χαλάζι ανέφερε από το Σταυρό Αγίας Παρασκευής, ενώ εικόνες από τη Λεωφόρο Μεσογείων δείχνουν επιβράδυνση οχημάτων μέσα σε ρυάκια.

Τα πιο έντονα προβλήματα εντοπίζονται σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Κηφισίας, η Μεσογείων και η Λεωφόρος Συγγρού, με τις αρμόδιες Αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε αρκετά σημεία έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος νερού.

Η Πυροσβεστική αναφέρει πως έχει δεχτεί κλήσεις για άντληση υδάτων στην περιοχή του Πειραιά, ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ενέργειες.

Επίσης, σημειώνεται πως στην υπόγεια διάβαση στο ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη έχει συσσωρευτεί πολύ νερό και στο σημείο βρίσκεται ειδικό συνεργείο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ενώ τα οχήματα δεν περνούν από το σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με βροχές και καταιγίδες.

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη (11-11-25)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Αρκαδία

Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τα παράλια της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και την Αρκαδία, με πιο έντονα τα προβλήματα να εντοπίζονται στην Πρέβεζα και τη Φιλιππιάδα.

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Πρέβεζας προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από αργά χθες το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στον νομό.

Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην πόλη της Πρέβεζας.

Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Αμμουδιάς και της Φιλιππιάδας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δένδρα στους δρόμους και η Πυροσβεστική κλήθηκε για κοπές δένδρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Στη Βόνιτσα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους. Ενδεικτικά, προβλήματα προκλήθηκαν και στο Μοναστηράκι.

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.