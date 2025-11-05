Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Ευθ. Λέκκας: Χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή, είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα

Σεισμός 4,5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Συγκεκριμένα ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρίσκεται 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Ξάνθης.

Σύμφωνα το xanthipost η δόνηση είχε μικρή διάρκεια, ωστόσο έγινε ιδιαίτερα αισθητή μέσα στην πόλη, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν ανήσυχοι στους δρόμους.

Ευθ. Λέκκας: Χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή – Είναι στο μεγάλο ρήγμα Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας

«Εκδηλώθηκε στις 9:16, δηλαδή πριν από λίγο. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους», σημείωσε ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ στην ΕΡΤ.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων».