Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου - Ευθ. Λέκκας: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:45 μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα Βορειοανατολικά της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 30, 7 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε νησιά των Δωδεκανήσων και στα Τουρκικά παράλια.

Ευθ. Λέκκας: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο καθηγητής σεισμολογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της πόλης Ρόδου και της Μαρμαρίδος και έγινε αισθητός από τους κατοίκους.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», δήλωσε ο κ. Λέκκας.