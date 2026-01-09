Σε τροχιά αποκλιμάκωσης τα αγροτικά μπλόκα ενόψει της συνάντησης στο Μαξίμου - Πού συνεχίζονται οι αποκλεισμοί, ποιοι δρόμοι ανοίγουν

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης των μπλόκων κινούνται πλέον οι αγρότες, έπειτα από την απόφασή τους να αποδεχθούν την πρόταση της κυβέρνησης και να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από 40 ημέρες κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, το Σάββατο στη Νίκαια θα διεξαχθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη, την ώρα που η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι και η εκπροσώπηση των μπλόκων να είναι καθολική, ενώ θα αποφασιστεί και η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Η επιτροπή θα προέρχεται από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ άμεσου διαλόγου.

Θεσσαλονίκη: Αποφασίζουν στα Μάλγαρα

Το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα συμπληρώνει την Παρασκευή 40 μέρες και συμμετέχει στον 48ωρο αποκλεισμό, ενώ αυτή την ώρα παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σήμερα οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα, συνεχίζοντας τον αρχικό προγραμματισμό ή αν θα ανοίξουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη Χαλκηδόνα, έχουν ανοίξει από το βράδυ της Πέμπτης την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πέλλας, την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, τον κόμβο της Τρίγλιας.

Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες και επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη

Αποχωρούν από τις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες της Θεσσαλίας προκειμένου να επιστρέψουν στη Νίκαια της Λάρισας όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη.

Σημειώνεται ότι τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παρέμειναν όλο το βράδυ παρατεταγμένα στη σήραγγα των Τεμπών, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός σε Μπάρα Σιάτιστας και κόμβο Φιλώτα

Σε εξέλιξη παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός στην Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, για σήμερα έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 17:00, με ανοιχτό ωστόσο το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των αποκλεισμών, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε χθες στις 10 το πρωί. Οι παραγωγοί προχωρούν σε αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίστοιχα αντίθετα ρεύματα.

Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

Λαμία: Άνοιξαν οι παράδρομοι στον Μπράλο - Συνεχίζονται οι εκτροπές στο Κάστρο και την Θήβα

Στην απόσυρση των γεωργικών μηχανημάτων από τους παράδρομους προχώρησαν οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, παραμένοντας ωστόσο στην εθνική οδό, η οποία εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη στο 203ο χιλιόμετρο εδώ και 41 ημέρες.

Με την κίνησή τους αυτή, οι αγρότες απελευθέρωσαν τους παράδρομους και το βοηθητικό οδικό δίκτυο που ήταν αποκλεισμένο από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου η ροή της κυκλοφορίας τόσο προς την Αθήνα όσο και προς τη Θεσσαλονίκη, την ώρα που εκατοντάδες βαρέα οχήματα παραμένουν εγκλωβισμένα σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στη Φθιώτιδα, την Μαγνησία και την Καρδίτσα όπου είχαν σταθμευτεί από χθες.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αναμένεται να συνεδριάσουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου να καταλήξουν στην εξειδίκευση της λίστας των αιτημάτων τους, καθώς και στον ορισμό των εκπροσώπων τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, θα καθορίσουν τις θέσεις που θα μεταφερθούν στην αυριανή πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων στη Νίκαια.

Παρά το άνοιγμα των παραδρόμων, τα προβλήματα για οδηγούς και επιβάτες οχημάτων με κατεύθυνση την Αθήνα παραμένουν. Σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα, βάσει των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αστυνομίας, όλα εκτρέπονται στον κόμβο του Μπράλου προς την παλιά εθνική οδό και μέσω Αμφίκλειας-Ελάτειας-Λιβαδειάς-Θήβας κατευθύνονται προς τη Ριτσώνα στο 75ο χιλιόμετρο, προκειμένου να συνεχίσουν προς Αθήνα μέσω της εθνικής οδού.

Ωστόσο, λίγο πριν τη Θήβα, οι αγρότες διατηρούν την παλαιά εθνική οδό κλειστή και, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, ο αποκλεισμός αναμένεται να αρθεί αύριο στις 16:00. Λόγω της μεγάλης πίεσης από τον μεγάλο όγκο βαρέων οχημάτων που έχει συσσωρευτεί στην περιοχή, σήμερα το πρωί οι αγρότες στη Θήβα άνοιξαν προσωρινά την κυκλοφορία ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο δρόμος έκλεισε εκ νέου, αλλά ενδέχεται να επαναληφθεί και τις επόμενες ώρες, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών κινείται πλέον από τη Λαμία προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά τα Ι.Χ. οχήματα, μετά τον κόμβο του Μπράλου προς Αθήνα και λόγω του αποκλεισμού στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου παραμένουν κλειστά τόσο η εθνική οδός όσο και οι παράδρομοι, η αστυνομία εκτρέπει την κυκλοφορία στον κόμβο των Λιβανατών, στο 144ο χιλιόμετρο. Από εκεί, μέσω Αταλάντης και Καλαποδίου, τα οχήματα συναντούν την παλιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών μεταξύ Τιθορέας και Χαιρώνειας και συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Θήβα.

Λόγω του αποκλεισμού που διατηρούν οι αγρότες στη Θήβα, η κυκλοφορία εκτρέπεται περαιτέρω μέσω τοπικών οδών και χωριών, ώστε τα οχήματα να παρακάμπτουν το σημείο αποκλεισμού και να κατευθύνονται προς τη Ριτσώνα, όπου επανέρχονται στο εθνικό δίκτυο για να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η εικόνα και στην άνοδο των οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία. Τα οχήματα υποχρεώνονται σε εκτροπή από το ύψος της Ριτσώνας στο 75ο χιλ της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και ακολουθούν την παλιά εθνική οδό μέσω Θήβας, Λιβαδειάς, Τιθορέας, Αμφίκλειας και Μπράλου, προκειμένου να επανενταχθούν στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Ήπειρος: Κλειστή η εθνική στον κόμβο Παρακάλαμου - Ελεύθερη η διέλευση από το μπλόκο Καλπακίου

Κλειστός είναι ο δρόμος στον κόμβο Παρακάλαμου στην ήπειρο από τους αγρότες. Στην περιοχή επικρατεί χιονόπτωση. Οι αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέσα στην ημέρα θα αποφασίσουν να ανοίξουν το μπλόκο ως ένδειξη καλής θέλησης εν όψει και της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο μπλόκο Καλπακίου εκτός οδοστρώματος και χωρίς να εμποδίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Εγνατία: Έκλεισαν και το ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη οι αγρότες του μπλόκου της Ροδόπης

Έκλεισε σε 24ωρη βάση και το ρεύμα και προς Αλεξανδρούπολη, πέρα από το ρεύμα προς Ξάνθη, στο μπλόκο των αγροτών στη δυτική είσοδο της Εγνατίας οδού για την Κομοτηνή. Ανοικτό το τελωνείο της Κομοτηνής, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έγινε γνωστό πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μέχρι νεωτέρας, από την έξοδο του Δυτικού Κόμβου στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Κήπους.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και μέσω παρακαμπτηρίου οδού θα εισέρχονται εκ νέου στην Εγνατία οδό από τον δυτικό κόμβο εισόδου Κομοτηνής.

Κάλεσμα απευθύνουν οι αγρότες στους τρεις Βουλευτές της Ροδόπης, στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ. Χριστόδουλο Τοψίδη και Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Μανώλη Ταμπατζά για μια σύσκεψη για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Ροδόπη. Προς το παρόν δεν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων οδών.

Σιάτιστα: Κλειστή η Εγνατία στο μπλόκο των αγροτών στην Μπάρα – Έκλεισαν και την παρακαμπτήριο στην παλιά Εθνική Οδό

Κλειστή παραμένει από την Πέμπτη η Εγνατία οδός στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας, ενώ και σήμερα από τις 12 το μεσημέρι οι αγρότες έκλεισαν στο ίδιο σημείο και την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης- Καστοριάς. Η απόφαση των αγροτών είναι να παραμείνει η παρακαμπτήριος οδός κλειστή μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Στην Εύβοια, οι αγρότες που είχαν αποκλείσει την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας απέσυραν σήμερα στις 10:00 το πρωί τα τρακτέρ, τερματίζοντας τον αποκλεισμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Τι γίνεται με τα τελωνεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Πέμπτη ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Από χθες στις 12:00 το μεσημέρι, το τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένο, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Η διέλευση των ι.χ επιβατικών οχημάτων καθορίζεται περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα Ι.Χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 6 το απόγευμα και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 4 μετά το μεσημέρι και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.