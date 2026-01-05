Σε αναμονή οι αγρότες για την εξειδίκευση των μέτρων - Πού βρίσκονται τα μπλόκα

Έπειτα από περίπου έναν μήνα αγροτικών κινητοποιήσεων, τα μπλόκα συνεχίζουν τα βρίσκονται στο προσκήνιο, με την κυβέρνηση να επιμένει στη λύση του διαλόγου. Η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση.

Σε συνέχεια αλλεπάλληλων κυβερνητικών συσκέψεων, η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στην απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών να προχωρήσει σε 48ωρο «μπλακ άουτ» της χώρας από την Πέμπτη, ήρθε δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προαναγγέλλει ότι «την Τετάρτη το πρωί η Κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει, ουσιαστικά, τα μέτρα, τα οποία έχουν προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς την παρουσία αγροτών».

«Θέλουμε διάλογο, αλλά αν αρνηθούν δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε μάλιστα «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

«Θα ακούσουμε τα μέτρα. Αν μας ικανοποιήσουν, θα κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου, αφού συζητήσουμε πανελλαδικά και πάρουμε αποφάσεις. Αλλιώς, έχουμε και άλλα όπλα στη φαρέτρα, όπως αποκλεισμό επ' αόριστον των εθνικών οδών και κάθοδο στην Αθήνα», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων, ενώ για την Τρίτη έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, προχώρησαν στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων από τις 19:00 έως τις 23:00, ενώ κλειστό παρέμεινε και το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά έως τις 20:00.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων, από τα οποία θα κριθεί αν η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε νέο κύκλο αγροτικών κινητοποιήσεων.

Νίκαια

Οι αγρότες στις γενικές τους συνελεύσεις αποφασίζουν τις επόμενες δράσεις βάσει όσων αποφασίστηκαν στη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

«Υπάρχει ο καιρός και για την κυβέρνηση να μελετήσει ξανά τα αιτήματα και έχει τον χρόνο να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Αν δεν απαντήσει θα προχωρήσουμε σε 48ωρο αποκλεισμό, Πέμπτη και Παρασκευή», τονίζουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας οι οποίοι αποφάσισαν το κλείσιμο επ΄αόριστον η αερογέφυρα στην Νίκαια.

Αμετακίνητοι οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας – Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Σε 48ωρο αποκλεισμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα.

Σήμερα εφαρμόστηκε αποκλεισμός για τα φορτηγά, από τις 14.00 έως τις 20:00.

Την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση στον Προμαχώνα για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Κάστρο Βοιωτίας

Οι αγρότες έκλεισαν από το μεσημέρι την εθνική οδό στο Κάστρο Βοιωτίας,όπου έγιναν εκτροπές κυκλοφορίας στα σημεία των ανισόπεδων κόμβων Θηβών και Κάστρου

Στο μπλόκο των αγροτών στην Θουρία ο δήμαρχος Καλαμάτας

Στο μπλόκο των αγροτών στη Θουρία, βρέθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Έφερε γλυκά στους συγκεντρωμένους, τους ευχήθηκε καλη χρονιά και εξέφρασε την συμπαράστασή του.

Στο μπλόκο στήθηκε μεγάλο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με καλεσμένο όλο τον κόσμο. Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο για 18η ημέρα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.