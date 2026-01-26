Σε «Red Code» η Κρήτη: Συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έθεσε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Περιφέρεια Κρήτης, μετά το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, οι δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. αντίστοιχα) προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο καιρού

Νωρίτερα, με έκτακτο δελτίο καιρού, η ΕΜΥ ενημέρωσε πως η προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες παραμένει σε «πορτοκαλί επίπεδο».

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, για σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου προβλέπονται κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.