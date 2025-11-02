Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα (pics)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις Αρχές η έρευνα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αράχωβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε πάει μαζί με μία γυναίκα και ακόμα δύο φιλικά ζευγάρια σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάζνικοφ.

Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα καμμένο αυτοκίνητο, το οποίο η αστυνομία θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στην ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Την έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 41χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του δωματίου του. Οι δράστες, όπως όλα δείχνουν του είχαν στήσει ενέδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του τη στιγμή που βγήκε μόνος του στο μπαλκόνι. Ο Γιάννης Λάλας έπεσε αμέσως νεκρός, καθώς οι σφαίτες τον βρήκαν σε όλο του το σώμα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 42χρονο πεσμένο στο έδαφος μέσα σε λίμνη αίματος. Δεν αποκλείεται να προσπάθησε να διαφύγει τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Λίγη ώρα αργότερα, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο, εντοπίστηκε καμένο ένα όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους.

Στην περιοχή έφτασαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών και του Τμήματος Εκβιαστών, που διερευνούν τις κινήσεις των δραστών. Δηλαδή πώς προσέγγισαν τον χώρο, πώς εκτέλεσαν το σχέδιό τους και με ποιο μέσο διέφυγαν, αφού πυρπόλησαν το πρώτο αυτοκίνητο.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία του 40χρονου Γιάννη Λάλα.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στην ΕΡΤ ότι οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ενώ μαζί με το θύμα βρισκόταν μία γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία. «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», τόνισε η κα Δημογλίδου προσθέτοντας ωστόσο πως ο «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή έρευνα στον χώρο στον οποίο συνέβη το έγκλημα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και αυτοψία από τους αστυνομικούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτέλεσμα».

Χήρα του Καραϊβάζ: Εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός

Με αφορμή την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα, που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021 η χήρα του δημοσιογράφου, Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου έκανε μια ανάρτηση.

«Μ’ έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου», γράφει χαρακτηριστικά η Στάθα Καραϊβάζ σχετικά με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη», γράφει η Στάθα Καραϊβάζ.