Σε κλίμα έντασης ξεκίνησαν τα αγροτικά μπλόκα στη Θεσσαλία - Έπεσαν χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο (vids)

Ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου. Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο.

Η κατάσταση οξύνθηκε, όταν – σύμφωνα με μαρτυρίες – οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών σε σημείο του Πλατυκάμπου, προκειμένου να απωθήσουν τους αγρότες που επιχειρούσαν να επεκτείνουν το μπλόκο.

Στο σημείο, μάλιστα, φθάνουν και αγρότες από τα Φάρσαλα οι οποίοι θα επιχειρήσουν να παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ, απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ.

Την ίδια ώρα, η εθνική οδός «έκλεισε» ουσιαστικά από τα τρακτέρ του Πλατυκάμπου, με τους συγκεντρωμένους να ενισχύουν το μπλόκο όσο περνούσε η ώρα.

Η κυκλοφορία στο τμήμα της Π.Ε.Ο. διεξάγεται με εκτροπές σε παρακαμπτήριες οδούς, με την Τροχαία να βρίσκεται επί τόπου για καθοδήγηση των οδηγών και αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Οι αγρότες της Καρδίτσας κατάφεραν, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ανέβουν στον Ε65. Την αρχή έκαναν οι αγρότες από το Προάστιο και την Ανάβρα. Πέρασαν με τα τρακτέρ τους στον Ε65 για να μεταβούν στο δέλτα της Καρδίτσας, όπου είχαν δώσει ραντεβού οι αγρότες του νομού.

Από σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βγαίνουν στους δρόμους με εκατοντάδες τρακτέρ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα στη Νίκαια της Λάρισας. Από σήμερα και έως τις 5 Δεκεμβρίου τα τρακτέρ θα εμφανιστούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με αποκλεισμούς σε λιμάνια και τελωνεία.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ανοίγουν ουσιαστικά τον κύκλο των κινητοποιήσεων, ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες.

Την ίδια στιγμή εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης της περασμένης Παρασκευής, καθώς πολλοί παραγωγοί στη Θεσσαλία θεωρούν ότι έλαβαν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με όσα ανέμεναν, ενώ αρκετοί αγρότες επισημαίνουν ότι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ή είδαν τα ποσά τους να «εξαφανίζονται» λόγω αυτόματων χρεώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και των επιδοτήσεων που εκκρεμούν

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Μείωση του κόστους παραγωγής, που έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητούν άμεσο εμβολιασμό των ζώων και πλήρη αποζημίωση για όσα θανατώθηκαν.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Εκτροπές της κυκλοφορίας και ρυθμίσεις λόγω των μπλόκων

Παράλληλα, σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία λόγω των αποκλεισμών σημείων του οδικού δικτύου από τους αγρότες.

Έτσι, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 11.45΄ ώρα σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Γ. Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κίνηση εντός Ε-65:

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονταν για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.