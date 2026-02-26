Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εώς την Παρασκευή ο Έβρος - «Μάχη» για να μην σπάσει το ανάχωμα στο Τυχερό

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει ο Έβρος, τουλάχιστον έως αύριο Παρασκευή, λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών μετά την άνοδο της στάθμης του ποταμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χιλιάδες στρέμματα έχουν βυθιστεί κάτω από τα νερά. Ενώ οι Αρχές επιχειρούν να θωρακίσουν τις περιουσίες καθώς ο κίνδυνος νέας εισροής υδάτων δεν έχει παρέλθει και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασης.

Στις εκβολές του ποταμού, όλη η περιοχή έχει μεταμορφωθεί σε μία μεγάλη θάλασσα. Τα ορμητικά νερά κατεβαίνουν τον ποταμό με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το φράγμα του Άρδα εισέρχονται από την Βουλγαρία 500 κυβικά νερό ανά δευτερόλεπτο ενώ τις προηγούμενες ημέρες η ποσότητα ήταν διπλάσια. Σε ολόκληρη την περιοχή του Έβρου έχουν πλημμυρίσει 150.000 στρέμματα καλιεργήσιμης γής.

Τον τελευταίο μήνα η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει συνέχεια και μάλιστα από τα 3,25 μέτρα στις 26 Ιανουαρίου, την Τετάρτη έφτασε τα 7,7 μέτρα, το οποίο είναι το ανώτερο δυνατό επίπεδο και οποιαδήποτε αύξηση από εδώ και πέρα θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα παρόχθια χωριά.

Στην περιοχή του Σουφλίου έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χιλιάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση ξυπνά μνήμες στους κατοίκους από την τρομακτική πλημμύρα του 2015.

«Μάχη» στο Τυχερό

Η «μάχη» πλέον δίνεται στο Τυχερό, καθώς υπάρχει φόβος ότι αυτό θα είναι το επόμενο ανάχωμα που θα σπάσει και η στάθμη των νερών έχει ανέβει στα 7 μέτρα και 30 εκατοστά. Στρατιώτες από το φυλάκιο της περιοχής, μάλιστα, γεμίζουν τσουβάλια με χώμα, προκειμένου να ενισχυθούν τα αναχώματα.

Πάντως, στο Δήμο Σουφλίου έχουν πλημμυρίσει γύρω στα 60 με 70 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Ενθαρρυντικό είναι ότι τις τελευταίες ώρες η στάθμη στην περιοχή έχει υποχωρήσει πέντε εκατοστά.

Λίγο καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι η κατάσταση στα Λάβαρα καθώς οι κάτοικοι ότι πριν από λίγες ώρες είδαν για πρώτη φορά τα νερά να αρχίσουν να αποτραβιούνται. Στο γεγονός συντέλεσε και το σπάσιμο φράγματος σε τοπικό χωριό στη Βουλγαρία που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει αποσυμφόρηση σε γειτονική περιοχή και να μειωθεί ο όγκος των υδάτων που κατευθύνονται προς την ελληνική πλευρά.

Ωστόσο, καθώς η στάθμη του νερού στην περιοχή είχε φτάσει τα έξι μέτρα θα κάνει πάρα πολύ καιρό για να αποτραβηχτούν τα νερά. Αν και η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.