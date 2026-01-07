Σε επ΄ αόριστον απεργία από σήμερα οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών

Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα:
- Κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.
- Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.
- Στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.
- Τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών).