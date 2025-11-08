Σε εφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά – Τι προβλέπει

Από 25 περιοχές και 152 σημεία της Περιφέρειας, ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα επεκταθεί στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο θα υλοποιήσει η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, με 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους στα σπίτια με στοχευμένες επιχειρήσεις. Πρόκειται να συμμετάσχουν 473 αστυνομικοί, που υπάγονται στο ελληνικό FBI, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας σε κανένα σημείο της Ελλάδας.

Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους», τόνισε.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή», τόνισε ο υπουργός παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας. Το σχέδιο στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης.