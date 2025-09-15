Σε εφαρμογή ο νέος ΚΟΚ με αυστηρότερα πρόστιμα και ποινές για παραβάτες

Με την τεχνολογία στη φαρέτρα των αρχών, εφαρμόζεται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα για μια σειρά παραβάσεων όπως χρήση κινητού, κατανάλωση αλκοόλ, υπέρβαση ορίων ταχύτητας, ενώ με την ενεργοποίηση των ψηφιακών καμερών, οι κλήσεις θα αποστέλλονται αυτόματα στους παραβάτες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου έφερε μεγάλες αλλαγές με αυστηρότερες ποινές και τσουχτερά πρόστιμα. Στόχος η μείωση των τροχαίων στη χώρα μας, καθώς τα δυστυχήματα έχουν γίνει καθημερινότητα.

Για πρώτη φορά καθιερώνονται αυστηρότερες ποινές για υποτροπές, δηλαδή για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται αυστηρότερες.

Αναλυτικότερα:

Χρήση κινητού τηλεφώνου: Το πρόστιμο για οδήγηση με κινητό ανέρχεται σε 350 ευρώ, ξεκινά από 450 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και 2.000 ευρώ σε περίπτωση επανάληψης, με ποινικές συνέπειες.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Τα πρόστιμα φτάνουν έως 4.000 ευρώ, με αφαίρεση διπλώματος έως και 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος μπορεί να οδηγήσουν σε πολυετή φυλάκιση.

Ζώνη και κράνος: Η μη χρήση τους επιφέρει πρόστιμα από 350 ευρώ, με αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες που προοδευτικά μπορεί να φτάσει σε αρκετούς μήνες.

Υπερβολική ταχύτητα – παραβίαση STOP και ερυθρού σηματοδότη : Τα πρόστιμα αγγίζουν μέχρι και τις 8.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση διπλώματος μπορεί να διαρκέσει έως 4 χρόνια.

Παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ: Οι κυρώσεις φτάνουν τα 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έως ένα χρόνο.

Παράλληλα, εισάγεται νέο αυτόματο σύστημα καταγραφής παραβάσεων. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τοποθετηθούν κάμερες στις λεωφορειολωρίδες, οι οποίες με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης θα αναγνωρίζουν τις πινακίδες και θα αποστέλλουν αυτόματα τα πρόστιμα στους παραβάτες. Αρχικά θα αφορά παραβάσεις στις λεωφορειολωρίδες και στους σηματοδότες.