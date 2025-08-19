Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί (vids)

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σαντορίνη, και συγκεκριμένα στο Ημεροβίγλι, καθώς ένα τμήμα γης κατέρρευσε ξαφνικά, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Το βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές και αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν από την υπερδόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές: μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η περιοχή τυλίχθηκε από ένα πυκνό πέπλο σκόνης, με κατοίκους και τουρίστες να παρακολουθούν έντρομοι την κατάρρευση.

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες που έσπευσαν στο σημείο, το συγκεκριμένο κομμάτι γης είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής επικινδυνότητας. Όπως εξηγούν, στη συγκεκριμένη κατολίσθηση συνέβαλε και το γεγονός ότι την ίδια στιγμή εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου κτίσματος, σε μια περιοχή που είναι γεωλογικά ασταθής.

«Η Σαντορίνη είναι ένα νησί με ευάλωτη γεωμορφολογία, και όταν προστίθεται η πίεση της υπερδόμησης, ο κίνδυνος κατολισθήσεων πολλαπλασιάζεται» τονίζουν, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. «Απαιτούνται άμεσα μέτρα περιορισμού της οικοδομικής δραστηριότητας και αυστηροί έλεγχοι, ώστε να προστατευτεί τόσο το περιβάλλον όσο και η ανθρώπινη ζωή».

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από κατοίκους της Σαντορίνης, αναδεικνύει με παραστατικό τρόπο τα όρια της άναρχης ανάπτυξης σε ένα νησί που δοκιμάζεται όχι μόνο από την υπερβολική τουριστική πίεση, αλλά και από τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις τον περασμένο χειμώνα κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους υπό τον φόβο ενός μεγάλου σεισμού, γεγονός που δείχνει πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία στο νησί. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η θωράκιση τέτοιων περιοχών είναι αναγκαία, καθώς το φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί με ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες.

Πηγή: Πρώτο θέμα