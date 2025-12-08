Σάμος: Τούρκος διακινητής έριξε στη θάλασσα 37 μετανάστες - Νεκρό ένα ανήλικο αγόρι

Ναυάγιο με ένα νεκρό ανήλικο αγόρι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Σβάλα της Σάμου, όταν ένα ταχύπλοο σκάφος με κυβερνήτη έναν Τούρκο διακινητή έριξε μέσα στη θάλασσα 37 μετανάστες και ένα ανήλικο παιδί και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας τον θάνατο του ανηλίκου με την προπέλα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Τούρκος δεν μπόρεσε να διαφύγει με το σκάφος, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη στεριά, προκειμένου να κρυφτεί.

Οι έρευνες από το Λιμενικό συνεχίζονται για τον εντοπισμό του Τούρκου δουλεμπόρου.

Η σορός του ανήλικου παιδιού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Σάμου.