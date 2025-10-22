Το Σάββατο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο «αντίο» στον Δ. Σαββόπουλο - Δημοσία δαπάνη η κηδεία του

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί, το Σάββατο, από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος είχε σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή με τη μουσική του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών την Τρίτη. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν έπειτα από επιδείνωση της κατάστασής του, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.