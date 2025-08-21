Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου -Θα παραστεί και ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στον τόπο καταγωγής του, θα κηδευτεί ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία του γ.γ. της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, θα τελεστεί το Σάββατο (23/8) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια.

Εκεί, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον «ψηλό», όπως τον αποκαλούσαν.

Το παρών αναμένεται να δώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος «έφυγε» ξαφνικά σήμερα το πρωί μετά από ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του στη Σιθωνία της Χαλκιδικής.

Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλε σύσσωμη η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.