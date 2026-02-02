Ρουβίκωνας: Ανακοίνωσε πως επιτέθηκαν στα κεντρικά της «Βιολάντα» αλλά έπληξαν άλλη εταιρεία

Επίθεση αλλά με λάθος τελικό στόχο πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας μέλη του Ρουβίκωνα.

Παρότι στόχος της αναρχικής ομάδας ήταν τα κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες μετά από έκρηξη λόγω διαρροής προπανίου, η επίθεση έγινε σε μια εταιρεία με φυτοχώματα και όχι στο «Βιολάντα» που βρίσκεται από πίσω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση στα socila media, τα μέλη του Ρουβίκωνα χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να σκεπάσουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης και έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της λάθος εταιρείας που βρίσκονται μπροστά από αυτά της «Βιολάντα».