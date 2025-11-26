Ρόδος: Ένας νεκρός στρατιώτης κι ένας βαριά τραυματίας μετά από έκρηξη - Συλλυπητήρια Δένδια

Ένας 19χρονος, ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ρόδο, έχασε τη ζωή του σε άσκηση του 6ου ΕΤΕΘ Ρόδου, στο πεδίο βολής στα Αφάντου, ενώ, επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Ο άτυχος άνδρας που έχασε τη ζωή του και ο σοβαρά τραυματίας, πυροτεχνουργοί από άλλη μονάδα, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με το rodiaki.gr.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τον 39χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές συναδέλφων του, έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και στο κεφάλι. Ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε και ο δεύτερος.

Για το θλιβερό και τραγικό αυτό περιστατικό που για ακόμα μια φορά βυθίζει στο πένθος το νησί της Ρόδου, ενημερώθηκε άμεσα το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διατάχθηκε σχετική έρευνα.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, ο ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Ν. Δένδιας: Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Θερμά συλλυπητήρια Κ. Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη.

Επίσης, εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία.