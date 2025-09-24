Reuters: Η Ελλάδα εκδίδει τον ολιγάρχη Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία την Πέμπτη

Η Ελλάδα θα εκδώσει την Πέμπτη τον πρώην πολιτικό και επιχειρηματία Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για την υπεξαίρεση 1 δισ. δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας το 2014, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 12% του ΑΕΠ.

Η έκδοσή του πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Μολδαβία, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας και ελληνικές δικαστικές πηγές.

Ελληνικό δικαστήριο είχε αποφανθεί υπέρ της έκδοσης τον Αύγουστο, σε υπόθεση γνωστή ως «κλοπή του αιώνα». Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβαλε προσωρινά την εκτέλεση της απόφασης.

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντόριν Ρετσάν είχε καλέσει σε άμεση επιστροφή του Πλαχότνιουκ «με χειροπέδες», απορρίπτοντας τα επιχειρήματα του ιδίου ότι οι κατηγορίες έχουν πολιτικά κίνητρα.

Ο 59χρονος Πλαχότνιουκ, πρώην επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος και αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου, ασκούσε ισχυρή επιρροή στους θεσμούς πριν εγκαταλείψει τη χώρα το 2019.

Έκτοτε φέρεται να έχει ζήσει σε 22 κράτη, κατέχοντας 16 διαφορετικά διαβατήρια. Συνελήφθη στην Αθήνα βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το Ντουμπάι.

Η ΕΕ του επέβαλε κυρώσεις το 2023 για ενέργειες που, όπως αναφέρει, αποσταθεροποίησαν τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Η Ρωσία, που επίσης ζητά την έκδοσή του για υποθέσεις ναρκωτικών, αρνείται ότι παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις της Μολδαβίας.