Πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις (vid)

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 20:00, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε δυσπρόσιτη περιοχή του νομού, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

Όπως αναφέρει η neakriti.gr, η πυρκαγιά εντοπίζεται ανάμεσα στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας και την Αυγενική, στον οικισμό Σινάπι, και σύμφωνα με πληροφορίες καίει αγροτοδασική έκταση. Η πρόσβαση στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ακόμη πιο απαιτητικό.

Επί τόπου επιχειρούν 88 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Γόρτυνας.

Η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς η φωτιά μαίνεται με ένταση και οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού της.

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν ότι η πυρκαγιά θα λάβει μεγάλες διαστάσεις, η ένταση των ανέμων προκαλεί ανησυχία. Θετικό πάντως θεωρείται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ.