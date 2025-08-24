Πυρκαγιά στην Καστοριά: Καίγεται δασική έκταση - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου, στην Καστοριά.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.