Πυρκαγιά στην Καστοριά: Καίγεται δασική έκταση - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Eurokinissi
Eurokinissi

Πυρκαγιά στην Καστοριά: Καίγεται δασική έκταση - Επιχειρούν εναέρια μέσα

24/08/2025 • 18:08
Ελλάδα
24/08/2025 • 18:08
Ελλάδα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου, στην Καστοριά.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα