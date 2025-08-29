Πυρκαγιά στην Αρετή Ηλείας - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Αρετή Ηλείας.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΗΛΕΙΑ
