Πυρκαγιά στην Αρετή Ηλείας - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Αρετή Ηλείας.
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025