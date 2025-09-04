Οροθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα τις μεσημεριανές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:07 και έχει ήδη οριοθετηθεί ενώ δεν απειλούσε κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.