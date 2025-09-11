Πρώτο κουδούνι στα σχολεία - Οι αλλαγές της φετινής σχολικής χρονιάς

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε την Πέμπτη, η νέα σχολική χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στην Ξάνθη για να παραστεί στον αγιασμό των σχολείων

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός θα επισκεφθεί πέντε σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, η κα. Ζαχαράκη θα επισκεφθεί και μειονοτικά σχολεία.

Τι «φέρνει» στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νέα σχολική χρονιά «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 9.816 διορισμούς και ολοκληρωμένη την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον περασμένο Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 8.223 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών: 5.627 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και 3.196 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η πρόσληψη 6.225 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί, ότι το υπουργείο είχε προχωρήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά στη σύσταση 600 νέων θέσεων ψυχολόγων και 600 νέων θέσεων κοινωνικών λειτουργών, για 3.000 σχολεία.

Επιπλέον, κατά τη νέα σχολική χρονιά, 2025-26, θα εφαρμοστεί το νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου. Η ύλη θα διαχωριστεί με βάση δύο κατηγορίες στόχων: τους βασικούς – υποχρεωτικούς (διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις αναγκαίες δεξιότητες για όλους τους μαθητές) και τους πρόσθετους – προαιρετικούς (δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέγει τι επιπλέον θα διδάξει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του).

Ο νέος αυτός σχεδιασμός της διδακτέας ύλης βρίσκεται σε αρμονία με εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου (αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026-27) και οι τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν στο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.