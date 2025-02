Κλειστά τα σχολεία έως και την Παρασκευή σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό - Kατολισθήσεις στη Σαντορίνη (vid)

Κατά την κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών(της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ), αποφασίστηκε η παράταση των μέτρων στα νησιά των Κυκλάδων, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού.

Όπως αποφασίστηκε κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό, ενώ διαπιστώθηκε ότι η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, είναι ιδιαίτερα αυξημένη με 200 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος 4.9).

Ειδικότερα, μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

1. Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες μέρες.

2. Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, είναι ιδιαίτερα αυξημένη με 200 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος 4.9).

3. Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα.

4. Οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α. Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει:

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας συγκάλεσε εκ νέου σήμερα το μεσημέρι κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ)

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια, του υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 08:00.

Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Έντονη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, με αποτέλεσμα αυξημένη να είναι η κίνηση στο λιμάνι της Σαντορίνης, καθώς πολλοί κάτοικοι αποφασίζουν να αποχωρήσουν προσωρινά από το νησί.

Μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Ίου, Αμοργού, Σαντορίνης και Ανάφης να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας, παρατηρείται τις τελευταίες ώρες γύρω από το νησί.

Αναλυτικά το μήνυμα αναφέρει: «Παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των νήσων Ίου, Αμοργού, Θήρας και Ανάφης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, ήχησε 112 στους κατοίκους της Σαντορίνης, προειδοποιώντας τους για κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας και επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται η πρόσβαση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.

Αναλυτικά το μήνυμα 112:

«Επείγουσα ειδοποίηση / Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 3/12/25 12:00

Κίνδυνος κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας. Απαγόρευση πρόσβασης στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη νήσο Θήρα. Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».

Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη λόγω των ισχυρών σεισμών:

Περισσότερες από 400 δονήσεις έγιναν τις τελευταίες ημέρες, ενώ τουλάχιστον 12 από αυτές τις δονήσεις ξεπέρασαν τα 4 Ρίχτερ. Οι επιστήμονες, τονίζουν η σεισμική δραστηριότητα θα διαρκέσει ίσως και εβδομάδες, ενώ η πιθανότητα να συμβεί ένας σεισμός μεγαλύτερος των 6 βαθμών είναι πολύ μικρή.

Νέα σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:05, σε απόσταση 233 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 15 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σεισμός σημειώθηκε και νωρίτερα στις 14:17 στην Αμοργό έντασης 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. νότια- νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Προ ολίγου, σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 13:50 στην Αμοργό έντασης 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 16 χλμ. νότια- νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Προηγουμένως, σεισμός εκδηλώθηκε στις 13:20 στην Ανάφη έντασης 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Επίσης, στις 11:29 στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην Ανάφη, σε απόσταση 233 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 25 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σεισμολόγος, διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, δήλωσε στην ΕΡΤ, ότι οι σεισμικές δονήσεις έχουν ξεπεράσει τις 400, ενώ πολλοί περισσότεροι είναι οι μιρκοί που δεν μπορούν να αναλυθούν.

Πρόσθεσε δε ότι «δεν είναι οι σεισμοί ηφαιστειακής είναι τεκτονικής προέλευσης, δηλαδή έχουν σχέση με τα σεισμικά ρήγματα. Θα μπορούσαν δηλαδή να συμβούν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας αυτοί οι σεισμοί, με αυτά τα χαρακτηριστικά, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας που δεν είναι γεωγραφικά κοντά ηφαιστειακά κέντρα. Άρα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά ηφαιστειακών σεισμών».

«Υπάρχει ο σεισμός του 1956, που είναι ο μεγαλύτερος που έγινε στον ελλαδικό χώρο σε όλο τον τελευταίο αιώνα, με μέγεθος 7,7, ο οποίος δημιούργησε και ένα τσουνάμι ύψους 20 μέτρων. Το ρήγμα λοιπόν αυτό έχει ένα μήκος περίπου 100 με 120 χιλιόμετρα. Το νότιο τμήμα αυτού του ρήγματος μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού έχει τώρα ενεργοποιηθεί, το οποίο όμως έχει ένα ενεργοποιημένο μήκος περίπου 30 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε ένδειξη ότι θα ενεργοποιηθεί όλο το ρήγμα. Υπάρχει όμως σημαντικό σεισμικό δυναμικό να ενεργοποιηθεί ένα σημαντικό τμήμα του ρήγματος. Γι αυτό λέμε ότι μπορεί να φτάσουμε και το μέγεθος 6. Είναι μέσα στα ανοιχτά ενδεχόμενα»,σημείωσε επιπλέον ο καθηγητής.

«Η ακολουθία που είναι σε εξέλιξη βόρεια της Σαντορίνης έχει τεκτονική προέλευση, ξεκίνησε από ηφαιστειακή διέγερση, η οποία ξεκίνησε 2 Αυγούστου 2024 με μία αργή διαστολή του ηφαιστείου. Υπάρχει σε εξέλιξη μια σεισμοηφαιστειακή κρίση στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα Θήρας - Κολούμπο, η οποία παρακολουθείται και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τα πιθανά σενάρια», δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Αθανάσιος Γκανάς.

Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:26 το πρωί της Δευτέρας (03/02) στην Αμοργό και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο τρίγωνο ανάμεσα σε Αμοργό, Σαντορίνη και Ανάφη.

Ενώ, σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:10, σε απόσταση 234 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 21 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Παράλληλα, σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:42, σε απόσταση 236 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 22 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αμοργό στις 9:36, σε απόσταση 231 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 19 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μάλιστα, άλλες δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (07:35 και 07:48), αμφότερες εντάσεως 3,7 της κλίμακας Ρίχτερ ανάμεσα σε Σαντορίνη και Ανάφη.

Επίσης, σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 07:10 σε απόσταση 233 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 26 χλμ. βόρεια- βορειοδυτικά της Ανάφης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στις 6 το πρωί σημειώθηκε σεισμός 3,3 Ρίχτερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα καταγράφηκε δόνηση 3,6 Ρίχτερ. Στις 6:20 ο σεισμός που σημειώθηκε ήταν 3,9 Ρίχτερ και στις 6:39 ένιωσαν σεισμό 3,3 Ρίχτερ.

Εν τω μεταξύ, σε εγρήγορση βρίσκονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο, δύο ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ, ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους αλλά και εναέριοι διασώστες έχουν μεταβεί στη Σαντορίνη. Επικεφαλής είναι ο περιφερειακός διοικητής της Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, ενώ σε γενική επιφυλακή βρίσκεται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕΠΥΔ) Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου θα αποφασιστεί η επιπλέον συνδρομή δυνάμεων και σε άλλα νησιά εκτός από τη Σαντορίνη. Σημειώνεται, ότι από χθες οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ και τις ΕΜΟΔΕ έχουν στήσει σκηνές έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις ΔΑΠΠΟΣ για να διαμείνουν σε αυτές, όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο.

Το μεσημέρι αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου στην Πολιτική Προστασία, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, οι Επιτροπές Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ.

Σημειώνεται ότι, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, Βασίλης Καραστάθης το πρωί της Δευτέρας δήλωσε ότι το επίκεντρο της μετασεισμικής ακολουθίας απομακρύνεται βορειοανατολικά από τη Σαντορίνη κι αυτό είναι θετικό για το νησί και τις επιπτώσεις στα κτίριά του. Όσο μεγαλώνει η απόσταση από το νησί τόσο καλό είναι για τα κτίρια σε αυτό, σημείωσε ο κ. Καραστάθης και πρόσθεσε ότι όλη νύχτα συνεχίστηκε η σεισμική δραστηριότητα με μεγαλύτερο μέγεθος τα 4 ρίχτερ.

Με αφορμή τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη μίλησε το πρωί της Δευτέρας (03/02) ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος βρίσκεται στο νησί των Κυκλάδων και έχει κάνει ήδη τις πρώτες αυτοψίες.

«Υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος. Δεν τον αρνούμαστε και έτσι θα πάμε μέχρι νεωτέρας» δήλωσε τη Δευτέρα το πρωί σε εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι στη μία το μεσημέρι θα συνεδριάσουν από κοινού η επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου και η επιτροπή εκτίμησης ηφαιστειακού κινδύνου για να εξετάσουν την κατάσταση.

Πάντως ο κ. Λέκκας ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση της σεισμικής δραστηριότητας βορειοανατολικά της Σαντορίνης με τη δραστηριότητα που παρατηρείται στην περιοχή του ηφαιστείου. «Είμαστε 15 Έλληνες επιστήμονες εδώ και καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα» τόνισε ο καθηγητής. Υπογράμμισε ότι «δεν έχει αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά στη σεισμική διέγερση. Υπάρχει τα τελευταία 24ωρα και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τερματιστεί άμεσα. Θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες».

Ανέφερε επίσης ότι όσο μεγαλώνει η απόσταση του επίκεντρου απο τη Σαντορίνη τόσο θετικό είναι για το νησί.

Ακόμη, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 χλμ βόρεια βορειοδυτικά της Ανάφης με εστιακό βάθος στα 5 χλμ, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δραστηριότητα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό συνεχίστηκε. Μετά τον σεισμό των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα ακολούθησαν δεκάδες ακόμα δονήσεις με τη μεγαλύτερη, έντασης 3,9 Ρίχτερ, να σημειώνεται λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα.

Υπενθυμίζεται ότι, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σαντορίνης λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 22 χλμ νότια της Αμοργού και το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της Σαντορίνης ακολούθησε ακόμα ένας στα 3,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.7 occurred 28 km NE of #Firá (#Greece) 22 min ago (local time 01:58:31). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AObPo62gCM

🖥https://t.co/2YslgccwFb pic.twitter.com/m0BeodnaAS