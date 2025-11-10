Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα μετά το πέρας της προθεσμίας

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, το κράτος προχώρησε αυτόματα στη χορήγησή του σε όσους πολίτες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr.

Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες πολίτες έλαβαν σχετικό ενημερωτικό email, με το οποίο ενημερώνονται ότι ο Προσωπικός Αριθμός τους έχει ήδη εκδοθεί και είναι πλέον διαθέσιμος στα προσωπικά τους στοιχεία.

Πώς θα δείτε τον Προσωπικό Αριθμό που σας χορηγήθηκε αυτόματα

Το email που στάλθηκε αναφέρει το εξής μήνυμα: «Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό».

Δείτε το μήνυμα που έφτασε στα email χιλιάδων πολιτών:

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο, ο πολίτης θα πρέπει να συνδεθεί με τους κωδικούς TaxisNet.

Στη συνέχεια, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, με το πάτημα της επιλογής «Επιβεβαίωση», ο Προσωπικός Αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη, στο επάνω μέρος της σελίδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις χρήσεις των τομεακών αριθμών που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Ο νέος αριθμός θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του πολίτη.

Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και παράλληλα θα αντιμετωπιστούν χρόνια κενά στη διασύνδεση κρατικών μητρώων, που είχαν ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και τον περιορισμό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου.