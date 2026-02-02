Προβλήματα από την κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί και κλειστά σχολεία

Σαρωτική ήταν η κακοκαιρία που έπληξε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Στο επίκεντρο της καταιγίδας, βρέθηκαν τα παράλια της Λάρισας, και ειδικότερα ο Αγιόκαμπος, καθώς η θάλασσα βγήκε στη στεριά και άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Ορμητικά νερά και σκουπίδια βγήκαν στην παραλία προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα, ενώ δεκάδες μηνύματα εστάλησαν από το 112.

Ακόμη, πλημμύρες σημειώθηκαν στη Σαντορίνη, κατέρρευσε γέφυρα στη Σάμο, σημειώθηκε κατολίσθηση στη Χίο. Σοβαρά προβλήματα και στη Λήμνο. Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Νευροκόπι, στην Οργάνη Ροδόπης και σε περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου.

Κατολισθήσεις στη Χίο

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προσπαθούν να σπάσουν τον τεράστιο βράχο που έπεσε χθες στο οδόστρωμα στην εθνική οδό Χίου - Καρδαμύλων, μεταξύ των θέσεων Δελφίνι και Σαραπιό. Η αποκόλληση του βράχου είναι αποτέλεσμα κατολισθήσεων στην περιοχή που προκάλεσε η έντονη χθεσινή βροχόπτωση στο νησί.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Χρήστου Καρτάλη στον Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, «θα πραγματοποιηθεί επίσης έλεγχος στα πρανή για να διαπιστώσουν τυχόν άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να είναι ασφαλής η περιοχή. Πάντως στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, δεν είχαν καταγραφεί άλλα προβλήματα».

Την Κυριακή, επίσης, στελέχη του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξαν χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Γρίδια Νενήτων, στις ανατολικές ακτές του νησιού, 56χρονο κάτοικο Χίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για χειμερινό κολυμβητή.

Ιωάννινα: Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η Ιόνια Οδός, λόγω μεγάλης κατολίσθησης

Κατολισθητικό φαινόμενο παρατηρείται από το πρωί στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού λίγο μετά το Κομπότι της Άρτας στη θέση Συκούλα, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου. Το βουνό έχει κατολισθήσει στο οδόστρωμα και είναι αδύνατη η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η κίνηση γίνεται από την παλαιά εθνική οδό.

Προς Αντίρριο, η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο της Άρτας και από τον κόμβο της Αμφιλοχίας προς Ιωάννινα.

Κλειστά τα σχολεία στη Θράκη

Στη Θράκη σήμερα Δευτέρα τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία του δήμου Μύκης στην Ξάνθη. Παράλληλα, στο Νευροκόπι, έπειτα από απόφαση του δημάρχου και σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας, με τη μαθησιακή διαδικασία να συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης. Κλειστά και τα σχολεία της Οργάνης Ροδόπης.

Επιπλέον, κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα και τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ, που υπάγονται στον Δήμο Σουφλίου.

Θεσσαλονίκη: Συνολικά 178 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική για την κακοκαιρία - Απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα

Σε συνολικά 178 περιστατικά κλήθηκε με επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας της κακοκαιρίας που «χτύπησε» χθες την Κεντρική Μακεδονία, με τις περισσότερες κλήσεις να προέρχονται από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πάρει μέρος σε πέντε αντλήσεις υδάτων, σε 73 κοπές δέντρων και 40 αφαιρέσεις αντικειμένων, που «πέταξαν» από μπαλκόνια και ανοιχτούς χώρους, εγκυμονώντας κινδύνους για τους πολίτες.

Επίσης, σε οκτώ περιπτώσεις απαιτήθηκε από τους πυροσβέστες να βοηθήσουν στη μεταφορά 29 ατόμων σε ασφαλή σημεία. Όλοι είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους, λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και υπερχείλισης ρεμάτων.

Τα φαινόμενα σήμερα παρουσιάζουν ύφεση με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να διεξάγεται ομαλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Νωρίς το πρωί, στο Καϊμακτσαλάν, στην Πέλλα, η θερμοκρασία ήταν στους -6 βαθμούς Κελσίου, στον Λαϊλιά Σερρών στους -4, στο Σέλι -2, όπως και στο Νευροκόπι της Δράμας. Τις τελευταίες ώρες σε αρκετά χιονοδρομικά έπεσαν περίπου 30 με 40 εκατοστά φρέσκο χιόνι, ενώ για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί

Στα παράλια της Λάρισας υπερχείλισαν χείμαρροι, ενώ στον Αγιόκαμπο η θάλασσα κάλυψε τμήματα του δρόμου. Επίσης, απεγκλωβίστηκαν οδηγοί από χιονοδρομικό στις Σέρρες. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά Σερρών εγκλωβίστηκαν επί ώρες 15 αυτοκίνητα που οι οδηγοί τους δεν είχαν τοποθετήσει αντιολισθητικές αλυσίδες.

Προβλήματα στην Ηλεία

Σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Βώλακα καταγράφηκαν τα σημαντικότερα πρόβλημα στο Δήμο Πύργου, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το patrisnews.com, το επίκεντρο των ακραίων καιρικών φαινομένων βρέθηκε ο δρόμος που συνδέει την δημοτική κοινότητα Επιταλίου με αυτή της Αλφειούσας, όπου παρατηρήθηκαν μεγάλης κλίμακας κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, ως αποτέλεσμα της έντονης και διαρκούς βροχόπτωσης.

Μάλιστα, με απόφαση που αναρτήθηκε εκτάκτως χθες στη Διαύγεια, ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής αποφάσισε άμεσα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και πεζών στο συγκριμένο μέρος του οδικού δικτύου, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από παρακείμενους δρόμους.

Παράλληλα, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν και τη Μίνθη, προκαλώντας καθιζήσεις δρόμων και προβλήματα στις μετακινήσεις, κυρίως στην Κοστομέρα όπου διακόπηκε η πρόσβαση προς τη Μίνθη.

Έλεγχος της περιοχής πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του δήμου, με τον αντιδήμαρχο Αγροτικής Οδοποιίας Άρη Λαλιώτη να ενημερώνει τον δήμαρχο Κώστα Μητρόπουλο για τη σοβαρή καθίζηση που σημειώθηκε στο δρόμο. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πλέον αδιάβατος.

Τα ακραία φαινόμενα συνεχίζονται, και ο δήμος Ζαχάρως προγραμματίζει σήμερα νέα επιθεώρηση των ζημιών, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή τους όπου αυτό είναι εφικτό. Χθες, εξάλλου, η δημοτική αρχή προέβη σε επιτόπιους ελέγχους σε πολλές περιοχές λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Βελτιώνεται ο καιρός από τη Δευτέρα - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη χώρα φαίνεται να υποχωρεί, καθώς σύμφωνα με το αναθεωρημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, η επικινδυνότητα υποβαθμίζεται σε «πορτοκαλί» από «κόκκινη».

Όπως ενημερώνει η ΕΜΥ, σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίζεται το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες με κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ καθώς επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (2/2).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα

Οι βροχές θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σήμερα σε κάποιες περιοχές, χωρίς να φτάσουν όμως την ένταση της Κυριακής, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τα μέρη στα οποία θα εμφανιστούν κάποιες ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι η Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στα ανατολικά και τα νότια θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για την Τρίτη 3/2

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.