Ποινική δίωξη για πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες της πορείας για τον Γρηγορόπουλο

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πλημμελήματα είναι οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για την μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, οι οποίο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

1. Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού

2. Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά συρροή

3. Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

4. Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

5. Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

6. Παράνομη οπλοφορία

7. Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.