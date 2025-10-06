Ποινές φυλάκισης και τσουχτερά πρόστιμα για παράνομη παραχώρηση από δήμο χώρων πρασίνου σε ιδιώτες

Παράνομες ενέργειες σε υπόθεση παραχώρησης από δήμο της Αττικής δύο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου σε ιδιώτες και μετατροπή τους σε χώρο εμπορίας αυτοκινήτων και χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων, διαπίστωσε η Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) με αποτέλεσμα την ενοχή -τουλάχιστον για τη δεύτερη περίπτωση- αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών, καθώς και την επιβολή τσουχτερών προστίμων.

Μετά από ελέγχους που διενήργησε η ΕΑΔ κατόπιν καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες του εν λόγω δήμου μετέβαλαν τη χρήση δυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου σε α) χώρο εμπορίας αυτοκινήτων και β) σε χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων, παραχωρώντας τη χρήση των χώρων αυτών, σε αντίστοιχες εταιρείες, την τετραετία 2020 - 2023, παρά τη ρητή απαγόρευση του οικείου Κανονισμού και κατά παράβαση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, διαπιστώθηκε επιπλέον ότι, ενώ από τα έγγραφα στοιχεία δινόταν η εντύπωση ότι παραχωρούνταν ακάλυπτος κοινόχρηστος χώρος, το πραγματικό αντικείμενο της παραχώρησης ήταν κτίριο άνω των 400 τ.μ κύριων και άλλων βοηθητικών χώρων το οποίο βρισκόταν εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου και το οποίο δεν αναφερόταν στις αποφάσεις παραχώρησης.

Η εταιρεία, στην οποία παραχωρήθηκε ο κοινόχρηστος χώρος, διαμόρφωσε το συγκεκριμένο κτίριο, χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, σε εμπορικό κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας, επικαλούμενη σχετική προφορική συμφωνία με όργανο του Δήμου.

Στη δεύτερη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι άλλη εταιρεία χρησιμοποιούσε, τουλάχιστον, διπλάσια έκταση από την παραχωρηθείσα, χωρίς να καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, ύψους 45.000 ευρώ στον δήμο, για την επιπλέον χρησιμοποιούμενη έκταση, κατ΄ επίκληση προφορικής συμφωνίας του με όργανο του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η παραπάνω εταιρεία δεν θα κατέβαλλε το εν λόγω τέλος, με αντιστάθμισμα την εκτέλεση από αυτήν εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης του χώρου. Η εκτέλεση των εργασιών δεν αποδείχθηκε από κανένα στοιχείο ή παραστατικό.

Παραλείψεις και μη σύννομες ενέργειες οργάνων του δήμου διαπιστώθηκαν και όσον αφορά στην είσπραξη του συνόλου του τέλους κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων, το οποίο οι εταιρείες όφειλαν να καταβάλλουν.

Κατόπιν της ελεγκτικής παρέμβασης της Αρχής και σύμφωνα με τις προτάσεις της έκθεσης ελέγχου κινήθηκαν διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου για υπαλλήλους και αιρετά όργανα του Δήμου, αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, ενώ ανακλήθηκαν οι μη σύννομες αποφάσεις παραχώρησης. Επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης συνολικού ύψους 45.000 ευρώ, από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης πρόστιμο αυθαίρετων κατασκευών, περίπου 420.000 ευρώ, καθώς και πρόστιμο διατήρησής τους, περίπου, 210.000 ευρώ. Συν τοις άλλοις, κινήθηκαν από τον δήμο διαδικασίες, για τη διοικητική αποβολή των εταιρειών από τους χώρους.

Η υπόθεση παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, για τη λειτουργία καταστήματος εμπορίας αυτοκινήτων, παραπέμφθηκε σε δίκη, η οποία αναβλήθηκε δύο φορές και ορίστηκε νέα δικάσιμος τον Νοέμβριο του 2025.

Η υπόθεση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πρασίνου σε ιδιώτη, για τη στάθμευση βαρέων οχημάτων, εκδικάστηκε, σε πρώτο βαθμό, από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο έκρινε ενόχους όλους του κατηγορούμενους, αιρετούς και υπαλλήλους, και επέβαλε σε βάρος τους ποινές φυλάκισης, με τριετή αναστολή (δέκα και ένδεκα μήνες σε αιρετούς παράγοντες του Δήμου και λιγότερους μήνες σε υπηρεσιακά στελέχη).